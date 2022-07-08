كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعقدان الجلسة الافتتاحية لحوار الأمن الاقتصادي

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عقدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أمس الخميس في البيت الأبيض في واشنطن الجلسة الافتتاحية لحوار الأمن الاقتصادي الجديد بين البلدين.وحضر الاجتماع "وانغ يون جونغ" المساعد الرئاسي للأمن الاقتصادي، ونظيره الأمريكي "تارون تشابرا"، كبير المسؤولين عن التكنولوجيا والأمن القومي في مجلس الأمن القومي الأمريكي.وقد أطلق البلدان حوار الأمن الاقتصادي لتعزيز التعاون في مجال الأمن الاقتصادي وتطوير تحالف تكنولوجي يقوم على الاتفاق على ذلك المفهوم، وذلك خلال القمة بين الرئيس الكوري "يون صوك يول" ونظيره الأمريكي "جو بايدن"، في شهر مايو الماضي.وأرسلت كوريا الجنوبية مسؤولين من وزارتي الخارجية والصناعة إلى الاجتماع الافتتاحي، كما حضره عدد من كبار المسؤولين بوزارات الخارجية والتجارة والطاقة في الولايات المتحدة.ومن المتوقع أن يقوم الجانبان من خلال هذه الآلية بتنسيق سياساتهما بشأن أزمات سلاسل التوريد والمعادن الرئيسية، والتقنيات المتقدمة في مجالات أشباه الموصلات والبطاريات والذكاء الاصطناعي.