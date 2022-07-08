كوريا تسجل ما يقرب من 20 ألف إصابة جديدة لليوم الرابع على التوالي

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن اكتشاف ما يقرب من 20 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الخميس، لليوم الرابع على التوالي.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية قد بلغ 19 ألفا و323 حالة، منها 191 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وبهذا بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في كوريا 18 مليونا و471 ألفا و172 شخصا.وزاد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 6 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 62 شخصا.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في كوريا 24 ألفا و605 حالات وفاة حتى الآن، بعد أن شهد زيادة بمقدار 12 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت سلطات الحجر الصحي إن مؤشر تكاثر فيروس كورونا في البلاد آخذ في الارتفاع، ليبلغ 1.05 شخص في الأسبوع الماضي. وتدل قراءة المؤشر بأكثر من شخص واحد على زيادة سرعة انتشار العدوى بالفيروس.