السياسية وزير الخارجية الكوري يجري محادثات مع نظيره الروسي

عقد وزير الخارجية الكوري "بارك جين" محدثات مع نظيره الروسي "سيرغي لافروف"، حيث طالبه برعاية الكوريين المقيمين في روسيا والشركات الكورية العاملة فيها، وألا يتضرروا من أزمة أوكرانيا.

وجاء عقد هذه المحادثات خلال حضور الوزيرين حفل استقبال عقد أمس الخميس في بالي في إندونيسيا للمشاركين في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها وزير الخارجية الروسي "لافروف" في اجتماع متعدد الأطراف لوزراء الخارجية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

ولم يشارك وزراء خارجية دول مجموعة السبع في حفل الاستقبال احتجاجا على غزو روسيا لأوكرانيا.