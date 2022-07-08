معدلات تأييد الرئيس يون تقل لأول مرة عن 40% منذ تنصيبه

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انخفضت معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" بشأن تنفيذ شؤون الدولة، لتقل لأول مرة عن 40% منذ تنصيبه يوم العاشر من مايو الماضي.وطبقا لنتائح استطلاع أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من يوم الخامس وحتى السابع من يوليو على ألف من المواطنين البالغين، وصلت معدلات تأييد الرئيس "يون" إلى 37%، بانخفاض نسبته 6% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أما معدلات المعارضة فبلغت 49%، بارتفاع قدره 7% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وكانت معدلات تأييد الرئيسة الأسبق "بارك كون هيه" قد انخفض لأقل من 40% لأول مرة بعد عام و10 أشهر من تنصيبها، بينما انخفضت معدلات تأييد الرئيس السابق "مون جيه إين" إلى أقل من 40% لأول مرة بعد عامين و5 أشهر من تنصيبه.وبلغت معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم 41%، بزيادة نسبتها 1% مقارنة بالأسبوع الأسبق، وتلاه الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بنسبة 30%، بزيادة قدرها 2%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.