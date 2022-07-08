طيران تجريبي لأول مقاتلة كورية الصنع في يوليو

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من المقرر أن تجري عملية طيران تجريبي لأول مقاتلة كورية الصنع من طراز "كي إف - 21" في غضون شهر يوليو الجاري.وقالت وكالة البرامج والمشتريات الدفاعية الكورية اليوم الجمعة إن الطيران التجريبي للمقاتلة الكورية سيتم في غضون الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري.وأضافت الوكالة أنها ستجري تجربة طيران هذه المقاتلة ألفي مرة للتحقق من أدائها، إذا تمت أول عملية من الطيران التجريبي بنجاح.وكشفت الشركة الكورية لصناعات الطيران والفضاء المنتجة للمقاتلة "كي إف - 21" عن تلك الطائرة المقاتلة خلال تشغيلها على المدرج، يوم الأربعاء الماضي.وقد بدأ تطوير المقاتلة "كي إف - 21" في عام 2015، وتم تجميعها بشكل نهائي لأول مرة في عام 2020، ثم تم إنتاج 6 مقاتلات مؤخرا.يذكر أن 40 مقاتلة من طراز "كي إف – 21" يتوقع أن تدخل الخدمة في سلاح الجو الكوري بحلول عام 2028، ثم يزداد عددها حتى عام 2032 إلى 120، لتحل محل المقاتلات القديمة من طرازي "إف - 4" و"إف - 5".