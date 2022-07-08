الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

طيران تجريبي لأول مقاتلة كورية الصنع في يوليو

Write: 2022-07-08 13:14:52Update: 2022-07-08 14:24:07

طيران تجريبي لأول مقاتلة كورية الصنع في يوليو

Photo : YONHAP News

من المقرر أن تجري عملية طيران تجريبي لأول مقاتلة كورية الصنع من طراز "كي إف - 21" في غضون شهر يوليو الجاري.
وقالت وكالة البرامج والمشتريات الدفاعية الكورية اليوم الجمعة إن الطيران التجريبي للمقاتلة الكورية سيتم في غضون الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري.
وأضافت الوكالة أنها ستجري تجربة طيران هذه المقاتلة ألفي مرة للتحقق من أدائها، إذا تمت أول عملية من الطيران التجريبي بنجاح.
وكشفت الشركة الكورية لصناعات الطيران والفضاء المنتجة للمقاتلة "كي إف - 21" عن تلك الطائرة المقاتلة خلال تشغيلها على المدرج، يوم الأربعاء الماضي.
وقد بدأ تطوير المقاتلة "كي إف - 21" في عام 2015، وتم تجميعها بشكل نهائي لأول مرة في عام 2020، ثم تم إنتاج 6 مقاتلات مؤخرا.
يذكر أن 40 مقاتلة من طراز "كي إف – 21" يتوقع أن تدخل الخدمة في سلاح الجو الكوري بحلول عام 2028، ثم يزداد عددها حتى عام 2032 إلى 120، لتحل محل المقاتلات القديمة من طرازي "إف - 4" و"إف - 5".
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;