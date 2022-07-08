وزير الخارجية يعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لرئيس الوزراء الياباني السابق بعد محاولة اغتياله

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أعرب وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" عن تمنياته بالشفاء العاجل لرئيس الوزراء الياباني السابق "شينزو آبيه"، الذي أصيب برصاصة في محاولة اغتيال أثناء إلقائه خطابا في حملة انتخابية في مدينة "نارا" في وقت سابق من اليوم الجمعة.وبحسب وزارة الخارجية، فقد توجه "بارك" بعد سماعه النبأ، أثناء حضوره اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، إلى نظيره الياباني "يوشيماسا هاياشي" ونقل له تلك الرسالة، ووصف الحادث بأنه "صادم للغاية".وفي حوالي الساعة 11:30 صباحا، كان الزعيم الياباني السابق يقوم بحملة انتخابية في مدينة "نارا" للانتخابات المقبلة لمجلس الشيوخ عندما أُطلق عليه الرصاص. وقد سقط مضرجا بدمائه في مكان الحادث ونُقل إلى المستشفى وقد توقف قلبه وتنفسه.واعتقلت الشرطة المشتبه به الذي يبلغ من العمر 41 عاما بتهمة الشروع في القتل. كما صادرت السلاح الناري المستخدم في الحادث.وقالت وزارة الخارجية في سيول إنها على علم بالتقارير الإخبارية، لكنها ستمتنع عن إصدار البيانات الآن لأن السلطات اليابانية لا تزال في مرحلة التحقق من الحقائق.