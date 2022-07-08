الرئيس يون يقدم تعازيه في وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق

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أرسل الرئيس "يون صوك يول" تعازيه إلى أسرة رئيس الوزراء الياباني الأسبق "شينزو آبيه"، والذي قُتل اليوم الجمعة في حادث اغتيال تعرض له أثناء إلقائه خطابا في تجمع انتخابي.ووفقا للمكتب الرئاسي، قدم الرئيس "يون" تعازيه لأفراد الأسرة الثكلى وللشعب الياباني الذي فقد سياسيا محترما. وأشار "يون" إلى أن "آبيه" كان رئيس الوزراء لأطول فترة في تاريخ اليابان الدستوري.كما أعرب "يون" عن حزنه العميق وصدمته إزاء الحادث، ووصفه بأنه عمل إجرامي لا يُغتفر.كما قدم رئيس الوزراء "هان دوك سو" تعازيه الحارة لأسرة "آبيه"، قائلا إن وفاته أمر مؤسف، حيث عمل الزعيم السابق بلا كلل من أجل منطقة شمال شرق آسيا.وقال "هان" إنه على الرغم من وجود خلافات على الدوام بين كوريا الجنوبية واليابان، إلا أن شعبي البلدين لا يزالان قريبين، كما يشترك البلدان الجاران في قيم متشابهة فيما يتعلق بالديمقراطية واقتصاد السوق وحقوق الإنسان.ثم أعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن يستعيد البلدان علاقاتهما قريبا.