اجتماعات للبعثات الدبلوماسية الكورية في أمريكا الشمالية لبحث جرائم الكراهية

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قالت وزارة الخارجية الكورية أمس الأحد إنها عقدت اجتماعات لكبار المسؤولين في عشر بعثات دبلوماسية في أمريكا الشمالية، من أجل مناقشة سبل التعامل مع جرائم الكراهية ضد الكوريين هناك.وعُقد أول اجتماع من في هذا الشأن يوم الجمعة في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، وترأسه "كيم وان جونغ" مدير إدارة شؤون الكوريين في الخارج والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية.وخلال الاجتماع، تحدث نواب السفراء الكوريين في عشر بعثات دبلوماسية في أمريكا الشمالية عن حالات جرائم الكراهية، مثل إطلاق النار في شهر مايو الماضي في صالون للحلاقة مملوك لمواطنين من أصل كوري في مدينة "دالاس". كما تباحثوا حول كيفية تعامل البعثات الكورية مع جرائم الكراهية وناقشوا تدابير الاستجابة لها.وحضر الاجتماع أيضا ممثلون عن "التحالف الأمريكي الكوري"، وهي منظمة غير ربحية لدعم الحقوق المدنية للجالية الكورية في الولايات المتحدة، حيث أكدت مديرتها التنفيذية "يونيس سونغ" أن البعثات الدبلوماسية والمجتمعات الكورية في الولايات المتحدة يجب أن تنشئ مشاركة مع سلطات إنفاذ القانون هناك لمنع جرائم الكراهية التي تستهدف الكوريين.ووافق المسؤولون من البعثات الدبلوماسية على الحاجة إلى إنشاء شبكة للتعاون مع ضباط الشرطة ووكلاء النيابة من أصل كوري هناك.