بدء تقليص المساعدات الحكومية لمرضى فيروس كورونا اليوم الاثنين

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ابتداء من اليوم الاثنين، ستوفر الحكومة الكورية دعما ماليا خاصا لمرضى فيروس كورونا فقط إذا كان مستوى دخلهم أقل من معيار الدخل المتوسط، بعدما كان يتم منح ذلك الدعم لجميع أولئك الذين اضطروا إلى عزل أنفسهم بسبب الإصابة بالفيروس، بغض النظر عن مستوى الدخل، حيث كانت الأسرة المكونة من شخص واحد تحصل على 100 ألف وون، والأسرة المكونة من شخصين على 150 ألفا.وأعلن المقر المركزي لإجراءات الكوارث والسلامة أن الأسر التي يكون دخلها أقل من مستوى الدخل المتوسط ستكون فقط مؤهلة للحصول على تلك المساعدات الحكومية الخاصة، بدءا من اليوم الاثنين.وأوضح أن الأسرة المكونة من أربعة أعضاء ويتوجب عليها دفع أقساط للتأمين الصحي شهريا بأقل من 180 ألف وون ستكون مؤهلة للحصول على بدل لنفقات المعيشة.وفي الوقت نفسه، سيتم أيضا تقليص الدعم الحكومي للشركات بشأن الإجازات المرضية مدفوعة الأجر بسبب الإصابة بفيروس كورونا، ومنح ذلك الدعم فقط للشركات الصغيرة التي يقل عدد موظفيها عن 30، بدءا من اليوم الاثنين.