40,7% زيادة في مبيعات السيارات الصديقة للبيئة في كوريا في النصف الأول من العام

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تجاوز حجم مبيعات المركبات الصديقة للبيئة في كوريا الجنوبية مستوى 200 ألف سيارة في النصف الأول من هذا العام، بزيادة تجاوزت 40 في المائة مقارنة بالعام الماضي.ووفقا لصناعة السيارات في كوريا أمس الأحد، وصلت المبيعات المشتركة للسيارات المتوائمة مع البيئة التي تنتجها خمس شركات كورية لصناعة السيارات والسيارات المستوردة، باستثناء "تسلا"، إلى 203 آلاف و721 سيارة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بزيادة نسبتها 40,7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ومن بين شركات صناعة السيارات، وصلت مبيعات شركة "هيون ديه" الكورية إلى 67 ألفا و317 سيارة في الفترة المذكورة، بزيادة نسبتها 31,8% مقارنة بالعام الماضي.وعلى وجه الخصوص، تجاوزت مبيعات "هيون ديه" من كل سياراتها الكهربائية كل صادراتها من السيارات الهجينة لأول مرة كشركة سيارات محلية.كما ارتفع حجم مبيعات السيارات المتوائمة مع البيئة من إنتاج شركة "كيا"، وهي شركة تابعة لـ"هيون ديه"، بنسبة 95,3% خلال الفترة المذكورة، لتصل إلى 84 ألفا و659 سيارة.وفي الوقت نفسه، انخفضت مبيعات شركة "جنرال موتورز كوريا" بحدة إلى 81 سيارة في النصف الأول، بانخفاض نسبته 91,4% مقارنة بالعام الماضي.