معدلات تأييد الرئيس يون تنخفض بنسبة 7.4% مقارنة بالأسبوع الأسبق

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انخفضت معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" بشأن تنفيذ شؤون الدولة إلى أقل من 40% خلال شهرين منذ تنصيبه.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من يوم الرابع وحتى الثامن من شهر يوليو على 2525 من المواطنين البالغين، وصلت معدلات تأييد الرئيس "يون" إلى 37%، بانخفاض 7.4% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أما معدلات المعارضة فلبغت 57%، بارتفاع نسبته 6.8% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقل فيها معدلات تأييد الرئيس "يون" عن 40% في استطلاعات الرأي التي تجريها شركة "ريال ميتر"، منذ تنصيبه يوم التاسع من شهر مايو الماضي.ويرجع السبب في هذا الانخفاض إلى قرار لجنة الأخلاقيات في حزب قوة الشعب الحاكم بإيقاف عضوية رئيس الحزب "لي جون سوك" لمدة 6 أشهر، بسبب مزاعم قيامه بإتلاف الأدلة المتعلقة بقضية رشوة جنسية.وانخفضت معدلات تأييد الرئيس "يون" في استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" مؤخرا إلى أقل من 40% لأول أول مرة منذ تنصيبه.وبلغت معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم 40.9%، بانخفاض نسبته 2.6% مقارنة بالأسبوع الأسبق، فيما ارتفعت معدلاىت تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بنسبة 1.5% لتصل إلى 41.8%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 2%.