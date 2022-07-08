4.7 % زيادة في صادرات كوريا في أول 10 أيام من يوليو

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زات قيمة الصادرات الكورية بحوالي 5% في أول 10 أيام من شهر يوليو الجاري بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة الصادرات 15.8 مليار دولار خلال الأيام العشرة الأولى من يوليو، بزيادة نسبتها 4.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وارتفع متوسط الصادرات اليومية بنسبة 19.7%، مع انخفاض متوسط عدد أيام العمل بمقدار يوم واحد مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 7 أيام.وارتفعت قيمة صادرات أشباه الموصلات بنسبة 10.4%، والمنتجات البترولية بنسبة 96.7%، والسيارات بنسبة 6.21%، في حين تراجعت صادرات الآلات الدقيقة بنسبة 20.4%، والأجهزة المنزلية الكهربائية بنسبة 27.2%.وزادت الصادرات الكورية إلى الولايات المتحدة بنسبة 6.2%، وإلى فيتنام بنسبة 15.5%، وسنغافوره بنسبة 49.7%، فيما انخفضت الصادرات الكورية إلى الصين بنسبة 8.9%، وإلى الاتحاد الأوربي بنسبة 18.5%، واليابان بنسبة 9.1%.أما الواردات الكورية فارتفعت بنسبة 14.1%، لتصل إلى 21.3 مليار دولارفي أول 10 أيام من يوليو، مما وسّع من العجز التجاري الكوري إلى 5 مليارات و528 مليون دولار، بعدما كان قد سجل 3 مليارات و611 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.