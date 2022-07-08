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الاقتصادية

الأجانب يبيعون الأسهم الكورية للشهر السادس على التوالي

Write: 2022-07-11 11:16:13Update: 2022-07-11 13:52:28

الأجانب يبيعون الأسهم الكورية للشهر السادس على التوالي

Photo : YONHAP News

قام المستثمرون الأجانب ببيع ما لديهم من أسهم في البورصة الكورية بأكثر من 3.8 تريليون وون في شهر يونيو الماضي، ليستمر بذلك صافي البيع من قبل الأجانب للشهر السادس على التوالي.
وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية اليوم الاثنين، بلغت قيمة الأسهم الكورية التي باعها الأجانب في شهر يونيو 3 تريليونات و873 مليار وون، منها 3 تريليونات و701 مليار وون في سوق "كوسبي" الرئيسية، و172 مليار وون في سوق "كوسداك" لشركات التكنولوجيا.
وبهذا يكون المستثمرون الأجانب قد باعوا بما قيمته 19 تريليونا و904 مليارات وون من الأسهم الكورية منذ بداية هذا العام.
وبلغ رصيد الأسهم  الكورية المدرجة التي يمتلكها الأجانب 593.7 تريليون وون، وهو ما يمثل 26.4% من إجمالي قيمة سوق البورصة الكورية، بانخفاض نسبته 2.3% مقارنة بنهاية العام الماضي.
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