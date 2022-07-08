سيول وواشنطن وطوكيو تتفق على رد صارم على استفزازات بيونغ يانغ

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عقد أمس الأحد اجتماع بين وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في جزيرة بالي في إندونسيسيا.واتفق الوزراء الثلاثة على اتخاذ رد صارم على استفزازات كوريا الشمالية، واتباع نهج دبلوماسي مرن في الوقت نفسه لدفع كوريا الشمالية للعودة إلى الحوار.وتم خلال الاجتماع الذي يعد الثاني من نوعه منذ أن أن عُقد اجتماع مماثل في شهر فبراير الماضي في جزيرة هاواي الأمريكية، بحث القضايا المتعلقة بالتعاون الأمني بين الدول الثلاث، والذي تناوله قادتها على هامش قمة حلف الناتو في مدريد الأسبوع الماضي.وتشارك الوزراء آراءهم حول الأوضاع الراهنة في شبه الجزيرة الكورية، وتوافقوا على أن تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية تعتبر قضية ملحة يجب أن تعطيها الدول الثلاث أولوية.وقال وزير الخارجية الكوري "بارك جين" إنه اتفق مع نظيريه الأمريكي والياباني على اتخاذ رد حازم على استفزازات كوريا الشمالية المستمرة.وأضاف أنه اتفق معهما أيضا على التعاون المشترك لاتباع نهج دبلوماسي مرن ومفتوح لمساعدة كوريا الشمالية في العودة إلى الحوار.وقال الوزير "بارك" إنه تم في الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون نحو المستقبل للمواجهة المشتركة للتحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها الدول الثلاث.