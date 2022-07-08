تداول الكهرباء في كوريا خلال النصف الأول من العام يسجل أعلى مستوياته

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سجل حجم تداول الكهرباء في كوريا الجنوبية خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام أعلى مستوياته، على أساس النصف الأول.ووفقا لشركة الكهرباء وبورصة الكهرباء في كوريا، بلغ حجم تداول الكهرباء خلال النصف الأول من هذا العام 269 ألفا و432 غيغا واط، بزيادة نسبتها 3.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ويرجع السبب في زيادة حجم تداول الكهرباء إلى زيادة الطلب على الكهرباء في المجالات الصناعية، نتيجة لتخفيف القيود بشأن وباء كورونا في البلاد، وموجة الطقس الحار التي اجتاحت كوريا بشكل مبكر في شهري مايو ويونيو الماضيين.وشهدت قيمة تداول الكهرباء زيادة كبيرة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمية، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والفحم والنفط الخام، حيث بلغت قيمة تداول الكهرباء في النصف الأول من هذا العام 37 تريليونا و349.2 مليار وون، بزيادة نسبتها 60.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.