الرئيس الكوري يقدم تعازيه في وفاة شينزو آبيه لدى السفارة اليابانية في سيول

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يخطط الرئيس الكوري "يون صوك يول" لزيارة منطقة عزاء خاصة تم إنشاؤها في السفارة اليابانية في سيول لتلقي العزاء في وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق "شينزو آبيه"، الذي توفي يوم الجمعة الماضي بعد إطلاق النار عليه في أثناء إلقائه خطابا ضمن حملات انتخابية.وقال المكتب الرئاسي الكوري أمس الأحد إن الرئيس سيقوم قريبا بزيارة للسفارة اليابانية لتقديم العزاء في وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق "آبيه".وقال المتحدث باسم الرئاسة "كانغ إين سيون" إن الرئيس يون سيرسل أيضا وفدا بقيادة رئيس الوزراء "هان دوك سو" إلى اليابان لتقديم التعازي. وسوف يحضر الوفد الكوري حدثا تذكاريا رسميا ستقيمه الحكومة اليابانية بشكل مشترك مع الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم.ومن ناحية أخرى، قال مسؤول رئاسي كبير إن يون لا يخطط لزيارة اليابان لحضور مراسم العزاء الرسمية، وبدلا من ذلك سيرسل رئيس الوزراء ونائب رئيس البرلمان وبعض النواب البرلمانيين الآخرين لنقل تعازيه.