انسحاب المرشح لرئاسة لجنة التجارة العادلة

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انسحب المرشح لرئاسة لجنة التجارة العادلة في كوريا وسط الجدل المستمر حول الاتهامات الموجهة إليه بأنه وجه إهانات جنسية لطلابه في الجامعة قبل عقد من الزمان.وأعلن "سونغ أوك ريل" المرشح لرئاسة لجنة التجارة العادلة عن انسحابه من الترشح أمس الأحد، قائلا إنه غير متأكد مما إذا كان سيتمكن من تولي هذا المنصب العام المهم وتلبية توقعات الناس. وأضاف "سونغ" أنه سيركز فقط على التدريس.وقد تعرض "سونغ"، وهو أستاذ القانون التجاري في كلية الحقوق بجامعة سيول الوطنية، لضغوط من أجل التنحي بسبب تعليقات هجومية أدلى بها خلال حفل عشاء مع طلابه في عام 2014.وقد اعترف مؤخرا بذلك وعرض تقديم اعتذار، قائلا إنه يأسف على سلوكه آنذاك.وقد جاء انسحابه بعد ستة أيام من إعلان الرئيس يون عن ترشيحه للمنصب.