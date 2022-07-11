كوريا الشمالية تدعي انخفاض عدد حالات الحمى لأقل من ألفيْن لليوم الخامس

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ادعت كوريا الشمالية أن حالات الحمى اليومية التي يشتبه في أنها إصابات بفيروس كورونا، قد ظلت في مستوى يقل عن ألفيْن، لليوم الخامس.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية في الشمال اليوم الاثنين إنه تم تأكيد إصابة حوالي حوالي 1240 شخصا بالحمى في فترة الـ24 ساعة التي انتهت في الساعة الـ6 من مساء أمس الأحد، على الصعيد الوطني.ونقلا عن المقر الحكومي الطارئ للتعامل مع الأوبئة، قال التقرير إن حوالي ألف و630 مريضا قد تعافوا خلال نفس الفترة.ولم تذكر كوريا الشمالية شيئا عن وقوع وفيات جديدة أو عدد الوفيات أو معدلها. وكان آخر تحديث في هذا الشأن يوم الأربعاء الماضي عندما قالت إنه تم الإبلاغ عن وفاة جديدة في اليوم السابق، مما رفع عدد الوفيات إلى 74 حالة بمعدل يبلغ 0,002%.وبذلك يكون عدد الإصابات التراكمي منذ أواخر شهر أبريل الماضي قد بلغ 4 ملايين و760 ألف حالة، وتزعم السلطات الكورية الشمالية أن 99,95% منهم قد تعافوا تماما.