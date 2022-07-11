كوريا الشمالية تطلق قذائف مدفعية

Photo : YONHAP News

قالت رئاسة هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت قذائف مدفعية، ربما من قاذفات صواريخ متعددة، بعد ظهر أمس الأحد.وأوضحت هيئة الأركان المشتركة مساء أمس أنها اكتشفت مسارات الطيران للقذائف المفترض أنها طلقات مدفعية كورية الشمالية، من الساعة السادسة و21 دقيقة مساء، وقد شملت مسارين.وأكدت هيئة الأركان المشتركة على أن الجيش الكوري الجنوبي يحافظ على وضعية استعداد قوية، مع التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة في مراقبة كوريا الشمالية. ويأتي هذا إطلاق الكوري الشمالي بعد شهر من إطلاق بيونغ يانغ خمس جولات من القذائف في المياه الغربية يوم 12 يونيو.ومن ناحية أخرى، عقد مجلس الأمن القومي الرئاسي في سيول اجتماعا برئاسة مستشار الأمن القومي "كيم سونغ هان" لفحص حالة الاستعداد لدى الجيش الكوري الجنوبي، والتحركات التي تقوم بها القوات الكورية الشمالية.