سيول وواشنطن وطوكيو تؤكد مجددا على الحلول الدبلوماسية لقضايا كوريا الشمالية

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أكد المبعوثون النوويون في كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان على التزام بلادهم بتعزيز التعاون الثلاثي استجابةً لتهديدات كوريا الشمالية.وقال "نيد برايس" المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأحد إن المسؤول الأمريكي الخاص عن شؤون كوريا الشمالية "سونغ كيم" قد التقى بنظيريه الكوري الجنوبي "كيم كون" والياباني "تاكهيرو فوناكوشي"، في "بالي" في إندونيسيا يوم الجمعة الماضي، على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة الـ20، حيث تمت مناقشة إجراءات المتابعة للمحادثات التي عقدت بين وزراء خارجية الدول الثلاث في نفس اليوم هناك.وخلال الاجتماع الثلاثي، أكد المبعوث الأمريكي من جديد على أهمية تعزيز التعاون الأمني بين الدول الثلاث في مواجهة التجارب الصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية والتي تزعزع استقرار المنطقة. كما تعهد بالتعاون الوثيق في الجهود المبذولة لتقليل تهديدات أنشطة القرصنة الإلكترونية بواسطة كوريا الشمالية.وأكد المبعوثون النوويون أيضا من جديد التزام بلادهم بالبحث عن طرق دبلوماسية لمعالجة قضايا كوريا الشمالية، وحثوا بيونغ يانغ على العودة إلى الحوار. وقال "برايس" إن المبعوث الأمريكي أكد من جديد التزام واشنطن بالبحث عن حلول لقضية المواطنين اليابانيين المختطفين في كوريا الشمالية.