السياسية الحزب الحاكم الياباني يحقق فوزا كبيرا في الانتخابات بعد اغتيال آبيه

حقق الحزب الحاكم في اليابان فوزا كبيرا في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس الأحد، على خلفية التعاطف مع الحزب في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء الأسبق "شينزو آبيه".



وقال تقرير نشرته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" إن الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم بقيادة رئيس الوزراء "فوميو كيشيدا" حقق فوزا كبيرا في انتخابات مجلس الشيوخ.



وأوضح التقرير أن عمليات فرز الأصوات حتى صباح اليوم الاثنين أظهرت فوز الحزب وشركائه في التحالف بـ76 مقعدا من أصل 125 مقعدا برلمانيا.



وبذلك يكون الحزب الديمقراطي الليبرالي قد حصل من خلال الائتلاف السياسي على إجمالي 146 مقعدا في مجلس الشيوخ المكون من 248 عضوا.



وأشار التقرير إلى أن نتائج الانتخابات تمهد الطريق أمام "كيشيدا" للبقاء في منصبه دون انقطاع، وهو ما يعتبر "ثلاثة أعوام ذهبية"، لأن اليابان ليست لديها انتخابات وطنية واسعة النطاق على مدار السنوات الثلاث القادمة.