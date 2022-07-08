تعليق مؤقت لتصريحات الرئيس اليومية وهو في طريقه للعمل بسبب كورونا

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تم اليوم الاثنين إلغاء جلسة التصريحات اليومية التي يدلي بها الرئيس الكوري "يون صوك يول" للصحفيين وهو في طريقه إلى العمل، وسط التصاعد المستمر في انتشار فيروس كورونا.وتعد هذه هي المرة الأولى التي لا يعقد فيها الرئيس "يون" جلسة للرد على أسئلة الصحفيين، المعروفة باسم "جلسات عتبة الباب"، منذ تنصيبه.وكشف مسؤول في المكتب الرئاسي اليوم الاثنين عن قرار الرئيس بشأن هذه الجلسات، مشيرا إلى أنه تم تأكيد الإصابة بفيروس كورونا لدى 8 من الصحفيين في المكتب الرئاسي، وأنه سيتم اتخاذ قرار باستئناف الجلسات لاحقا بناء على اتجاه انتشار فيروس كورونا.وقال أيضا إن المكتب الرئاسي غير منفصل عن مكتب الصحفيين، وهو ما قد يتسبب في تعرض المسؤولين والصحفيين فيهما بسهولة لانتقال العدوى.وردا على سؤال عما إذا كانت التعليقات المفاجئة للرئيس "يون"، والتي يقال إنها أثرت سلبا على معدلات تأييده بشأن تنفيذ شؤون الدولة، هي السبب في تعليق تلك الجلسات ، قال المكتب الرئاسي إن تعليق الجلسات يهدف فقط لمنع انتشار فيروس كورونا.