مراهق كوري يفوز بافتتاحية ويمبلدون تحت 14 عاما

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فاز مراهق كوري جنوبي باللقب في افتتاحية مسابقة "ويمبلدون" الشهيرة عالميا للتنس، تحت سن 14 عاما.وفاز "تشو سيه هيوك" على منافسه "كاريل أوبرييل نغونوي" من الولايات المتحدة في المجموعات المتتالية في نهائي فردي الأولاد تحت سن 14 التي أقيمت في نادي الكروكيه في لندن أول من أمس الأحد.ويعد اللاعب الكوري الجنوبي البالغ من العمر 14 عاما هو حاليا رقم 1 في تصنيفات الناشئين في الاتحاد الآسيوي للتنس.وكان "تشو" قد فاز أيضا على منافسه البلغاري "ايفان ايفانوف" في الدور قبل النهائي يوم الجمعة الماضي.وقد تم إجراء منافسات الفردي للبنين والبنات تحت سن 14 عاما للمرة الأولى هذا العام في ويمبلدون.وفي حدث السيدات، فازت الرومانية "الكسيا إيوانا تاتو" بالكأس بفوزها على مواطنتها "أندريا ديانا سوار" يوم الأحد.