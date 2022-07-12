مسؤول أمريكي يزور سيول لمناقشة التحالف والتهديدات الكورية الشمالية

Photo : YONHAP News

سيزور مستشار خاص من وزارة الخارجية الأمريكية كوريا الجنوبية هذا الأسبوع لمناقشة التهديدات الكورية الشمالية وغيرها من القضايا.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي إن المستشار "ديريك تشوليت" يزور سيول يومي الاثنين والثلاثاء للالتقاء بمسؤولي الحكومة الكورية الجنوبية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.وخلال الرحلة، سيناقش المستشار الأمريكي طرق تعزيز التحالف مع كوريا الجنوبية، والتنسيق حول القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها كوريا الشمالية، والأزمة المستمرة في ميانمار.وفي الوقت نفسه، سيقدم مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ "دانييل كريتنبرينك" تعازيه للشعب الياباني فيما يتعلق باغتيال رئيس الوزراء السابق "شينزو آبيه" خلال رحلة في نفس الوقت إلى طوكيو.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه سيعقد أيضا اجتماعات مع نظرائه اليابانيين لمناقشة وتعزيز المشاركة القوية بين الولايات المتحدة واليابان في مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والعالمية.