رئيس البرلمان يناقش مع الأحزاب السياسية التشكيل البرلماني

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ستجتمع الأحزاب السياسية الكورية من المعسكريْن الحاكم والمعارض مع رئيس البرلمان اليوم الثلاثاء للتوصل إلى حل وسط بشأن تشكيل البرلمان في النصف الثاني من دورته الحادية والعشرين.ومن المقرر أن يعقد زعيم التكتل البرلماني لحزب "قوة الشعب" الحاكم "كوان صونغ دونغ" اجتماعا مع نظيره في الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "بارك هونغ غُن"، يرأسه رئيس البرلمان "كيم جين بيو" اليوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن يركز الاجتماع على كيفية تعيين قياديات اللجان البرلمانية الدائمة.ويذكر أن الأحزاب السياسية على خلاف بشأن إطلاق لجنة خاصة للإصلاح القضائي ومشاركة رئاسة بعض اللجان، مثل تلك المتعلقة بالصحة والعمالة والعلوم، حيث يدعو الحزب الحاكم حزب المعارضة إلى وضع اللمسات الأخيرة على تشكيل النصف الأخير من الدورة البرلمانية الحادية والعشرين دون فرض أي شروط، بينما يطالب الحزب المعارض بإصلاح اللجنة القضائية لتقليل دورها وسلطاتها.