كوريا الشمالية تدعي أن حالات الحمى الجديدة تقل عن 1000

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ادعت كوريا الشمالية أن حالات الحمى اليومية المشتبه في أنها إصابات بفيروس كورونا قد انخفضت إلى أقل من ألف حالة.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء إنه تم تأكيد إصابة حوالي 900 شخص بالحمى في فترة الـ24 ساعة التي انتهت في الساعة الـ6 من مساء أمس الاثنين على مستوى البلاد. ونقلا عن المقر الطارئ لمكافحة الأوبئة، قال التقرير إن حوالي ألف و330 مريضا قد تعافوا خلال نفس الفترة.وبذلك انخفض عدد حالات الحمى اليومية الجديدة إلى أقل من ألف للمرة الأولى منذ يوم 12 مايو، عندما بدأت كوريا الشمالية في إعلان الإحصاءات ذات الصلة. ولم تذكر كوريا الشمالية شيئا عن وقوع وفيات جديدة أو عدد الوفيات أو معدلها.وكان آخر تحديث في هذا الشأن يوم الأربعاء الماضي، عندما قالت إنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة في اليوم السابق، مما رفع عدد الوفيات إلى 74، بمعدل وفاة يبلغ 0,002%.وقد زاد عدد حالات الإصابة التراكمية في كوريا الشمالية منذ أواخر أبريل الماضي إلى 4 ملايين و760 ألفا، وتزعم السلطات الكورية الشمالية أن كلهم قد تعافوا بالكامل، فيما عدا 1850 شخصا.