سفير كوريا لدى واشنطن يلتقي بنائبة وزير الخارجية الأمريكي

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التقى سفير كوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة "تشو تيه يونغ" بنائبة وزير الخارجية الأمريكي "ويندي شيرمان"، من أجل مناقشة التحالف بين البلدين وقضايا كوريا الشمالية. وقال السفير "تشو" في منشور كتبه على فيسبوك أمس الاثنين إنه التقى مع "شيرمان" في مقر وزارة الخارجية في واشنطن حيث تبادلا الآراء حول مختلف القضايا، بما في ذلك علاقات سيول واشنطن، وقضايا كوريا الشمالية، والأوضاع في المنطقة. وأشار "تشو" إلى أن "شيرمان" هي أول نائبة لوزير الخارجية تشارك في قضايا شبه الجزيرة الكورية منذ فترة طويلة، حيث عملت في منصب منسقة السياسات الأمريكية تجاه كوريا الشمالية، ومساعدة رئاسية للشؤون السياسية من قبل.وتعهد السفير الكوري بالتواصل بشكل وثيق مع "شيرمان" وغيرها من المسؤولين الأمريكيين من أجل تطوير التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، الذي سيحتفل بالذكرى السبعين على إنشائه في العام القادم، بحيث يتحول إلى تحالف استراتيجي عالمي وشامل يمكن أن يستجيب بسرعة للتحديات الجديدة في القرن الحادي والعشرين.ومن ناحية أخرى، قام السفير "تشو" بزيارة نصب تذكاري تم إنشاؤه في السفارة اليابانية في الولايات المتحدة لتلقي العزاء في وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق "شينزو آبيه" الذي قتل يوم الجمعة بعد إطلاق النار عليه في أثناء إلقائه خطابا خلال حملات انتخابية. وقدم السفير الكوري أعمق تعازيه لعائلة رئيس الوزراء الياباني الأسبق وللشعب الياباني.