مستويات ثاني أكسيد الكربون والميثان في شبه الجزيرة الكورية تسجل ارتفاعا قياسيا

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سجلت مستويات غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان في أجواء شبه الجزيرة الكورية ارتفاعات قياسية جديدة في العام الماضي. وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم الثلاثاء، وصل متوسط المعدل السنوي لتركيز غاز ثاني أكسيد الكربون، الذي تم قياسه في جزيرة "آن ميون" قبالة الساحل الغربي لمقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" إلى 423,1 جزء من المليون خلال العام الماضي. وتمثل هذه القراءة زيادة بنسبة 2,7 جزء من المليون مقارنة بالعام الأسبق، مع معدل زيادة مشابه لمعدل العقد الماضي.وكانت الأرقام التي تم تسجيلها في جزر جيجو وأوللونغ أعلى من المتوسط العالمي البالغ 414,7 جزء من المليون.وبلغ مستوى تركيز غاز الميثان، الذي يعد مسؤولا عن 16% من مشكلة الاحتباس الحراري، أيضا أعلى مستوى في العام الماضي، حيث وصلت مستويات الميثان التي تم قياسها في جزيرة "آن ميون" على وجه الخصوص إلى ألفين وخمسة أجزاء من المليار في العام الماضي، بزيادة 22 جزء من المليار مقارنة بالعام الأسبق، وبمعدل زيادة تجاوز ضعف الرقم المتوسط خلال السنوات العشر الماضية.