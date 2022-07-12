حالات كورونا في كوريا تحقق أعلى مستوى منذ 62 يوما

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تضاعف عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية مقارنة بما كان عليه قبل أسبوع، ليحقق أعلى مستوى تجاوز 30 ألفا، وهو أعلى رقم منذ 62 يوما.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء إنه تم الإبلاغ عن 37 ألفا و360 عدوى بفيروس كورونا طوال يوم أمس الاثنين، بما في ذلك 260 حالة لدى القادمين من الخارج، مما رفع من إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى أكثر من 18 مليونا و561 ألفا.وقد تضاعفت الحصيلة اليومية مقارنة بما كانت عليه قبل أسبوع.ومع ارتفاع عدد حالات العدوى، بدأ عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة يزداد أيضا، حيث ارتفع عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة الذين يتلقون الرعاية في المرافق الطبية بمقادر ثلاثة خلال يوم واحد، ليصل إلى 74.وتم الإبلاغ عن 7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع من عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في كوريا إلى 24 ألفا و668، بينما ظل معدل الوفيات الإجمالي عند 0,13%.