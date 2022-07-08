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الثقافية

استعراض مجموعة من الأعمال الفنية الكورية في لوس أنجلوس

Write: 2022-07-12 12:45:42Update: 2022-07-12 14:34:40

استعراض مجموعة من الأعمال الفنية الكورية في لوس أنجلوس

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يتم استعراض حوالي 130 عملا من أعمال فن الرسم الحديث الكورية في متحف منطقة لوس أنجلوس للفنون في الولايات المتحدة الأمريكية.
وصرحت شركة هيون ديه الكورية للسيارات بأن معرض "المساحة البينية: الحداثة في الفن الكوري" سيقام في ذلك المتحف الأمريكي خلال الفترة من 11 من سبتمبر القادم وحتى 19 من فبراير من العام القادم.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة الكورية تنفذ "مشروع هيون ديه" من أجل الجمع بين الفن والتكنولوجيا في مختلف أنحاء العالم.
وتخطط من خلال ذلك المعرض القادم للكشف عن حوالي 130 عملا أنتجها 88 فنانا كوريا في فترة بدايات فن الرسم الكوري الحديث، أي بين عامي 1897 و1965.
كما سيتم استعراض عدد من أعمال الرسم الأوربية والأمريكية واليابانية التي أثرت وتأثرت بتاريخ الرسم الكوري الحديث بدءا من نهاية عصر مملكة جوسون الكورية وحتى قبل استقلال كوريا من الاحتلال الياباني.
وعلاوة على ذلك، سيتم استعراض مختلف الأعمال الفنية الكورية، بما في ذلك لوحات تصوير زيتي وصور فوتوغرافية وتماثيل ومنحوتات تم إنتاجها في الفترة بعد الحرب الأهلية الكورية.
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