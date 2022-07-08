السلالة بي ايه 5 تمثل 70% من حالات الإصابة بين القادمين من الخارج

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شكّلت السلالة الفرعية للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، "بي ايه 5"، التي تتميز بقوة العدوى، ما يصل إلى 70% من حالات الإصابة الجديدة بين الوافدين من الخارج إلى كوريا الجنوبية.وصرح مركز التعامل مع الأوبئة والوقاية منها اليوم بأن نسبة العثور على سلالات المتحور أوميكرون قد بلغت 100% سواء في الإصابات المحلية أو القادمة من الخارج.ومن بين الإصابات الجديدة المحلية وصلت نسبة السلالة "بي ايه 2-3" إلى 40.3%، والسلالة "بي ايه 2" إلى 24.1%، والسلالة "بي ايه 5" إلى 23.7%.أما الإصابات الواردة من الخارج، فقد وصلت نسبة السلالة "بي ايه 5" إلى 70% بعد أن كانت قد بلغت 49.2% في الأسبوع الماضي.الجدير بالذكر أن هذه السلالة تتميز بقوة العدوى والقدرة على تجنب المناعة الناتجة عن اللقاحات أو الإصابات السابقة بالفيروس، ولهذا يحذر الخبراء من أنه إذا سادت هذه السلالة في كوريا، فسوف يزداد عدد الإصابات باضطراد أيضا.ومن ناحية أخرى، أكدت السلطات الصحية الكورية أن نسبة حالات إعادة الإصابة المفترضة قد زادت بعد انتشار المتحور أوميكرون، وقالت إن عدد حالات إعادة الإصابة التراكمية قد بلغ 73 ألفا و821 حالة حتى يوم 3 من هذا الشهر بنسبة 0.406%. ومن بينها 73 ألفا و723 حالة من إعادة الإصابة مرتين، و98 حالة من إعادة الإصابة ثلاث مرات.ويذكر أنه حتى شهر ديسمبر من العام الماضي، أي قبل انتشار المتحور أوميكرون، كان عدد حالات إعادة الإصابة المفترضة قد بلغ 547 حالة بنسبة تبلغ 0,1%.