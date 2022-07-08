استئناف تصريحات الرئيس اليومية وهو في طريقه للعمل

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تم استئناف التصريحات الصحفية اليومية للرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" وهو في طريقه للعمل بعد مرور يوم واحد من تعليقها مؤقتا.والتقى الرئيس يون اليوم بالصحفيين وهو في طريقه إلى مكتب الرئاسة في منطقة "يونغ سان" في سيول، حيث أجاب على أسئلتهم حول سبل التعامل مع انتشار فيروس كورونا والأوضاع الاقتصادية.وردا على سؤال حول خطط الحكومة للتعامل مع عودة انتشار فيروس كورونا قال "يون" إنه اجتمع أمس بمدير مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها وغيره من المسؤولين ذوي الصلة في مكتب الرئاسة، كما سيتم عقد اجتماع آخر غدا مع مركز مواجهة الكوارث وإجراءات السلامة برئاسة رئيس الوزراء "هان دوك سو"، من أجل تحديد الإجراءات الأساسية للتعامل مع هذه المشكلة.وردا على سؤال آخر حول أهم توصياته التي أصدرها خلال الجلسة التي عقدها أمس للاستماع إلى تقرير بشأن أعمال وزارة المالية والاستراتيجية، قال إنه أكد على أهمية عدم تعريض المواطنين العاديين للصدمات الناتجة عن الأزمة الاقتصادية.وبالإضافة إلى ذلك، قال الرئيس أيضا إنه يود الإدلاء بهذه التصريحات اليومية باستمرار إذا رغب الصحفيون في ذلك، واتجه بعدها إلى المكتب الرئاسي.