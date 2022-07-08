زيادة كبيرة في عدد الإصابات الناجمة عن الجو الحار في كوريا

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تضاعف عدد الوفيات الناجمة عن ارتفاع درجات حرارة الجو في كوريا الجنوبية هذه الأيام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما تضاعف عدد حالات الإصابة بسبب الحرارة الملتهبة بحوالي 4 مرات.وحسب بيانات صادرة عن هيئة الإطفاء والإنقاذ، وصل متوسط عدد حالات الإبلاغ عن أمراض الحرارة 10 حالات يوميا، حيث بلغ إجمالي عدد مرات إرسال سيارات إسعاف لإنقاذ مصابين بأمراض الحرارة 508 حالة خلال الخمسين يوما الأخيرة، بزيادة تبلغ حوالي 4 أضعاف بالمقارنة مع العام الماضي الذي سجل 129 مرة خلال نفس الفترة.وقد تم نقل 451 مصابا بأمراض متعلقة بزيادة درجات الحرارة إلى المستشفيات، وهو ما يزيد بمقدار 4 أضعاف مقارنة بالعام الماضي، الذي بلغ فيه الرقم 119 حالة.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن أمراض الحرارة قد تضاعف أيضا.وأوضح مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد الوفيات ذات الصلة خلال نفس الفترة قد بلغ 6 حالات وفاة، وهو ما يعد ضعفيْ ما كان عليه في العام الماضي. ويُعتقد أن السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى استمرار الحرارة الملتهبة مع ارتفاع مستوى الرطوبة في العاصمة سيول ومختلف مناطق البلاد، منذ شهر يونيو الماضي.وأوصت السلطات الصحية بضرورة تجنب ممارسة الأنشطة الخارجية بقدر الإمكان في أثناء موجات الحر، بما في ذلك أعمال البناء والزراعة، وتجنب العمل الفردي في منتصف النهار عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة.كما طلبت السلطات الصحية الكورية من المواطنين الالتزام بإجراءات السلامة بشأن الحرارة المرتفعة، بما في ذلك شرب كمية كافية من المياه، وأخذ راحة بشكل متكرر من أجل مواجهة الحرارة المفرطة.