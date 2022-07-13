وزير الخارجية الكوري يبحث مع السفير الأمريكي الجديد تعزيز التعاون المشترك

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بدأ السفير الأمريكي الجديد لدى كوريا الجنوبية "فيليب غولدبيرغ" مهامه الرسمية بعقد اجتماع مع وزير الخارجية الكوري "بارك جين"، في مقر وزارة الخارجية في سيول بعد ظهر أمس الثلاثاء حيث أعرب عن رغبته في زيادة تعزيز التحالف بين البلدين خلال فترة عمله، وتوسيع علاقات المشاركة العالمية الاستراتيجية بين البلدين.وقال "غولدبرغ" إنه هذا التوقيت مهم للعلاقات بين سيول وواشنطن، مشيرا إلى مساهمة التحالف في سلامة شبه الجزيرة الكورية والمنطقة بشكل أوسع. كما أعرب عن أمله في تعزيز المزيد من التعاون بين البلدين، مؤكدا على أن المشاركة الاستراتيجية العالمية بين البلدين الحليفين تقوم على القيم الديمقراطية التي يتشاركان فيها، والتزامهما بحقوق الإنسان العالمية، والرفاهية الاقتصادية لشعبي البلدين.ومن جانبه قال الوزير بارك إن السعي وراء القيم العالمية مثل حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية وسيادة القانون، هو أولوية قصوى لإدارة الرئيس "يون صوك يول"، وتوقع أن يتطور التحالف على أساس تلك القيم التي ستلعب دورا حاسما في هذا التحالف.