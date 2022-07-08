ترشيح مسلسل لعبة الحبار لـ14 من جوائز إيمي

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حصل "لعبة الحبار" على 14 ترشيحا لجوائز إيمي لهذا العام، بما في ذلك أفضل دراما، ليصبح أول عرض غير ناطق باللغة الإنغليزية يتنافس على الجائزة الأولى في جوائز صناعة البث الأمريكية المرموقة "إيمي".وأعلنت "أكاديمية الفنون والعلوم التليفزيونية الأمريكية" أمس الثلاثاء عن قائمة الأعمال المرشحة النهائية للفوز بجوائز في الدورة الـ74، بما في ذلك الدراما الكورية الجنوبية الضخمة التي تم ترشيحها للفوز بـ14 جائزة. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ترشيح دراما تلفزيونية تم إنتاجها بلغة أخرى غير الإنغليزية في فئة أفضل دراما لجوائز "إيمي". ويتنافس مسلسل "لعبة الحبار" على اللقب مع سبعة ملسلسلات أخرى.وقد حققت الدراما الكورية التي بثتها شبكة "نتفليكس" المستوى الأكثر مشاهدة على الإطلاق، وهو رقم قياسي لدراما بلغة غير اللغة الإنغليزية.وقد تم ترشيح الممثلين الرئيسيين والممثلين المساعدين في تلك الدراما للفوز بجوائز في فئات التمثيل، كما تم ترشيح المخرج والمنتج "هوانغ دونغ هيوك" للفوز بجوائز في فئة أفضل إخراج وأفضل كتابة. وسوف يتم بث حفل توزيع الجوائز، الذي سيتم خلاله الإعلان عن الأعمال الفائزة هذا العام بجوائز إيمي، على الهواء مباشرة على قناة "إن بي سي" يوم 12 من شهر سبتمبر القادم.