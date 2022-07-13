كوريا تضيف 841 ألف وظيفة في يونيو

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تباطأ نمو الوظائف في كوريا الجنوبية بشكل معتدل بعد أن شهدت زيادة لمدة شهرين متتاليين، وذلك وسط المخاوف بشأن تأثير التضخم السريع والإجراءات المضادة للتضخم على الاقتصاد.وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء إن عدد العاملين بلغ 28 مليونا و478 ألفا في الشهر الماضي، بزيادة 841 ألفا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.ويمثل هذا العدد أكبر زيادة على أساس سنوي لأشهر يونيو منذ عام 2000، عندما تمت إضافة حوالي 877 ألف وظيفة. وشهدت كوريا أيضا زيادات في الوظائف للشهر السادس عشر على التوالي، لكن وتيرة نمو عدد الوظائف تباطأت للمرة الأولى منذ مارس، عندما تمت إضافة 831 ألف وظيفة، مقارنة بصافي نمو الوظائف بأكثر من مليون في شهري يناير وفبراير.وكانت الأرقام المقارنة لشهري أبريل ومايو 865 ألفا و935 ألفا على التوالي. وقالت "كونغ مي سوك" المسؤولة في هيئة الإحصاءات إنه على الرغم من استمرار نمو الوظائف بفضل رفع تدابير التباعد الاجتماعي والحجر الصحي المضادة لفيروس كورونا، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين، وهو ما يعيق توقعات التوظيف في المستقبل.وأضاف التقرير أن معدل التوظيف لمن تويد أعمارهم عن 15 عاما قد ارتفع بنسبة 1,6% على أساس سنوي ليصل إلى 62,9% الشهر الماضي، مسجلا رقما قياسيا جديدا لأشهر يونيو. وانخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 205 آلاف عن العام السابق، ليصل إلى 888 ألفا.