كوريا تستقبل أمطارا موسمية غزيرة اليوم الأربعاء

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تهطل الأمطار الموسمية الغزيرة على المناطق الوسطى من كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، كما تغطي السحب الداكنة أجزاء كثيرة من البلاد.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم هطول أمطار بمعدلات تزيد عن 150 ملليمترا على الأجزاء الشمالية من مقاطعة "كيونغ كي"، والمناطق الداخلية في الأجزاء الشمالية من مقاطعة "كانغ وان". ومن المتوقع أن تتراوح معدلات هطول الأمطار في مقاطعات جولا وكيونغ سانغ بين 30 إلى 100 ملليمتر.وعلى الرغم من هطول الأمطار، ستظل درجات الحرارة العظمى في فترة ما بعد الظهر في مستوى يزيد عن 23 درجة مئوية على مستوى البلاد، مع ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق لتصل إلى 30 درجة.وكانت درجات الحرارة صباح اليوم حتى الساعة 5 صباحا تزيد عن 26 درجة في كل من سيول وإنتشون وسو وان، بينما بلغت في جزيرة جيجو 27,2 درجة مئوية.