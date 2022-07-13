هيون ديه موتور تتوصل لصفقة أجور لتفادي إضراب العمال

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توصلت إدارة ونقابة عمال شركة هيون ديه موتور الكورية لإنتاج السيارات إلى اتفاق مؤقت حول الأجور، وهو تعديل في الأجور للعام الرابع على التوالي، بحيث تقوم هيون ديه التي تعد أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا بإبرام صفقة رواتب سنوية مقابل عدم حدوث إضراب ضخم من قبل عمالها النقابيين.ووفقا للشركة التي تتخذ من سيول مقرا لها أمس الثلاثاء، تم التوصل إلى الاتفاق خلال الجولة السادسة عشرة من المفاوضات التي عقدت في مصنع التجميع في مدينة "أول سان" في وقت سابق من يوم أمس.وبموجب الاتفاق المؤقت، سيرتفع الأجر الشهري الأساسي بمقدار 98 ألف وون، أو بنسبة 4,3%، ومكافأة أساسية على الأداء تصل إلى 200% من الراتب الشهري الأساسي، ودفع 4 ملايين وون لكل عامل، من بين مزايا جديدة أخرى.وتحتوي الصفقة أيضا على اتفاقية سابقة بين العمال والإدارة لبناء مصنع في كوريا سيكون أول خط تجميع محلي للشركة يتم إنشاؤه منذ عام 1996.وسوف يتم تأكيد الصفقة إذا وافق أعضاء نقابة عمال الشركة عليها في التصويت المقرر له يوم الثلاثاء القادم.