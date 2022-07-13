توسيع أهلية التطعيم الرابع المضاد لفيروس كورونا في كوريا

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قررت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية توسيع أهلية الحصول على جرعة معززة رابعة مضادة لفيروس كورونا، بحيث تشمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و59 عاما، وأي شخص بالغ لديه أمراض أساسية، وذلك وسط علامات على عودة انتشار العدوى بالفيروس وارتفاع عدد المصابين يوميا على مستوى البلاد.جاء ذلك في اجتماع عقد برئاسة رئيس الوزراء "هان دوك سو" للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة، اليوم الأربعاء، حيث أعلن عن خطة توسيع نطاق الأهلية للحصول على الجرعة الرابعة من التطعيمات المضادة لفيروس كورونا. وكان المؤهلون للحصول على جرعة رابعة هم فقط الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، لكن البرنامج سيتوسع الآن ليشمل الناس في الخمسينيات من العمر، وأي شخص يزيد عمره عن 18 عاما ويعاني من حالات طبية أساسية تشكل خطرا صحيا قويا في حالة الإصابة بفيروس كورونا، بحيث يتمكنون من تلقي الجرعة الإضافية.وقال "هان" إن التطعيم الرابع سيساعد في منع تدهور الوضع، وحث بشدة على المشاركة النشطة من قبل الجمهور المؤهل لهذه الجرعة. كما تعهد رئيس الوزراء ببذل جهود لتأمين أسرّة كافية في المستشفيات لاستيعاب جميع مرضى فيروس كورونا ذوي الحالات الخطيرة.