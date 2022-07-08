البنك المركزي الكوري يرفع سعر الفائدة بنسبة 0.5% لكبح جماح التضخم

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قرر البنك المركزي الكوري رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.5%، من 1.75% حاليا إلى 2.25%.جاء ذلك في اجتماع عقد اليوم الأربعاء للجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.5% في مرة واحدة.وكانت لجنة السياسات النقدية قد رفعت سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.25% في شهري أبريل ومايو الماضيين على التوالي.وتعد هذه هي المرة الأولى أيضا التي يتم فيها رفع سعر الفائدة لثلاث مرات متتالية منذ ان تم تطبيق نظام سعر الفائدة الأساسي في كوريا في عام 1999.ويعود السبب في رفع سعر الفائدة الأساسي إلى ارتفاع التضخم في كوريا الجنوبية بنسبة 6% في شهر يونيو الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ 23 عاما و7 أشهر، وكذلك قيام الولايات المتحدة برفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.75% في يونيو الماضي.