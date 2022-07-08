إصابات كورونا اليومية في كوريا تتجاوز 40 ألفا لأول مرة منذ شهرين

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تجاوز عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية 40 ألفا لأول مرة منذ شهرين.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إنه تم الإبلاغ عن 40 ألفا و266 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 398 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 18 مليونا و602 ألفا و109 أشخاص.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد حالات الإصابة الجديدة في كوريا مستوى 40 ألف حالة منذ يوم الحادي عشر من شهر مايو الماضي.وكانت الإصابات الجديدة قد شهدت انخفاضا مستمرا منذ يوم السابع عشر من شهر مارس الماضي، لكنها بدأت تتزايد منذ يوم السابع والعشرين من يونيو.وسجلت حالات الإصابة الجديدة التي تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج أمس أعلى مستوياتها منذ يوم الرابع عشر من شهر يناير الماضي.وانخفض عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 7 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 67 شخصا.وبلغ إجمالي عدد الوفيات 24 ألفا و680 حالة وفاة، بعد زيادة عدد الوفيات بمقدار 12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.