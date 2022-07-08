سيول بين أفضل 50 مدينة للزيارة في العالم

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احتلت سيول مركزا بين أفضل 50 مدينة حول العالم تستحق الزيارة في عام 2022.ووفقا لأحدث تصنيف صادر عن مجلة "تايم" الأسبوعية الأمريكية أمس الثلاثاء، فإن سيول عاصمة كوريا الجنوبية تم إدراجها ضمن قائمة "أفضل خمسين مدينة حول العالم تستحق الزيارة في عام 2022".وقالت المجلة إن سيول تعد من أكثر المدن ذكاء، مشيرة إلى أنها أول مدينة على مستوى العالم ستتحقق فيها تكنولوجيا "ميتافيرس"، أي دمج العالم الحقيقي مع العالم الافتراضي.وأضافت "تايم" أن بلدية سيول تقوم حاليا بتطوير برنامج "ميتافيرس سيول" ليتم الانتهاء منه قبل نهاية هذا العام، كما ستكشف عن برنامج "منطقة سياحية افتراضية" ليتمكن من خلاله السياح من الاستمتاع بزيارة المعالم السياحية الموجودة في سيول باستخدام أجهزة الواقع الافتراضي.ومن بين المدن الآسيوية الأخرى التي تم إدراجها ضمن قائمة أفضل 50 مدينة تستحق الزيارة، مدينتا "كيرالا" و"أحمد آباد" في الهند، ومدينتا "سيتوتشي" و"كيوشيو" في اليابان"، ومدينة بالي في إندونيسيا، ومدينة "بوراكاي" في الفلبين.