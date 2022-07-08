كوريا تشارك في تدريبات للتوعية بحالة الفضاء تقودها الولايات المتحدة

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ستشارك كوريا الجنوبية في تدريبات للتوعية بحالة الفضاء من المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا الشهر بقيادة الولايات المتحدة.ووفقا للسلطات العسكرية في سيول أمس الثلاثاء، سيشارك ضابطان من سلاح الجو، وضابط من هيئة الأركان المشتركة، ومسؤول من المعهد الكوري لعلوم الفضاء والقلك، في تدريبات "غلوبال سنتينيل" للتوعية بحالة الفضاء.ويأتي توسيع المشاركة الكورية في تدريبات هذا العام بناء على الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه بين الرئيسين الكوري والأمريكي في شهر مايو الماضي لزيادة التعاون في مجال الفضاء، وسعي الجيش الكوري لتعزيز قدراته العسكرية في مجال الفضاء.وتهدف تدريبات "غلوبال سنتينيل" التي أنشأتها قيادة الفضاء الأمريكية، إلى تعزيز التعاون الفضائي الدولي، وضمان أمن الفضاء وحمايته.وسوف تشارك في تدريبات هذا العام 18 دولة.