وزير الخارجية الكوري يبحث مع السفير الأمريكي الجديد تعزيز التحالف

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بدأ السفير الأمريكي الجديد لدى سيول "فيليب غولدبرغ" تنفيذ مهامه الرئيسية بعقد اجتماع مع وزير الخارحية الكوري "بارك جين".وقام السفير الأمريكي "غولدبرغ" بزيارة للوزير الكوري "بارك" في مبنى وزارة الخارجية أمس الثلاثاء.وأكد الوزير "بارك" على أن التحالف بين سيول واشنطن سيتم تعزيزه من خلال التغلب المشترك على التحديات التي يواجهها البلدان، بما في ذلك تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية، ومشكلة سلاسل التوريد العالمية، والقضايا الاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى جائحة كورونا.ومن جانبه، قال السفير الأمريكي "غولدبرغ" إن التحالف بين البلدين لعب دورا أساسيا لتحقيق الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمناطق المحيطة بها.وأضاف أن سيول وواشنطن بدأتا تعزيز التحالف بينهما ليتحول لعلاقات مشاركة استراتيجية عالمية، خاصة بعد القمة الكورية الأمريكية التي عقدت في شهر مايو الماضي.