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السياسية

الحكومة الكورية تسعى لتغيير سريع في السياسات لاستعادة السلامة المالية

Write: 2022-07-14 09:37:13

الحكومة الكورية تسعى لتغيير سريع في السياسات لاستعادة السلامة المالية

Photo : KBS News

قال رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" إنه من الضروري إحداث تغيير سريع في السياسات لتحسين السلامة المالية.

جاء ذلك خلال اجتماع للجمعية الكورية لمحرري الأخبار أمس الأربعاء، حيث أضاف أنه من المؤسف رؤية تدهور الوضع المالي في كوريا، وقال إنه يتعين على الحكومة تغيير اتجاه سياساتها المالية على الفور، منتقدا قرارات الإنفاق المالي التوسعي التي اتخذتها الحكومة السابقة.

وقال رئيس الوزراء إنه من أجل الحفاظ على توازن اقتصادي قوي خارجيا، من الضروري تحقيق مستوى معين من الفائض في ميزان المدفوعات الدولية.

وأضاف هان أن كوريا تحتاج أيضا إلى زيادة عوامل الإنتاج الإجمالية، والتي تشير إلى الناتج الذي لا يتم تفسيره من خلال المدخلات التقليدية للعمالة ورأس المال، ولكنه مقياس للقيمة المضافة الناتجة عن عوامل الإنتاج غير الملموسة، مثل التطور التكنولوجي.
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