الرئيس يون يدعو المواطنين إلى تلقي الجرعة الرابعة من لقاحات كورونا

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تلقى الرئيس "يون صوك يول" ثاني جرعة إضافية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وحث عامة المواطنين على الانضمام إلى حملة التطعيم.ووفقا للمتحدثة الرئاسية "كانغ إين سون"، حصل "يون" على الجرعة الرابعة من اللقاح في مركز للصحة العامة في وسط سيول أمس الأربعاء، ووجه الدعوة للمواطنين للمشاركة في الحملة والحصول على التطعيم.وقال الرئيس إنه يدرك جيدا أن العدوى يمكن أن تحدث حتى بعد الحصول على اللقاح، لكنه شدد على أن الخبراء متفقون على أن التطعيم يقلل بدرجة كبيرة من خطر تطور الإصابة إلى حالة خطيرة وخطر الوفاة.وأكد على أن حكومته ستبذل قصارى جهدها من أجل تأمين كمية كافية من علاجات فيروس كورونا.وكان "يون" قد تلقى الجرعة الثالثة من اللقاح في ديسمبر الماضي.وفي وقت سابق من اليوم، قرر مقر القيادة المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة توسيع أهلية الحصول على الجرعة الرابعة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و59 عاما، وكذلك الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما ولديهم أمراض مزمنة أو كامنة.