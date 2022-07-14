ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 9.1% في يونيو

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ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من 9% في شهر يونيو، متجاوزة إلى حد كبير توقعات الاقتصاديين.وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 9.1% في يونيو على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 40 عاما.وتعد قيمة المؤشر في شهر يونيو أعلى بكثير من الشهر الأسبق الذي سجل 8.6%، كما تجاوز نسبة التضخم التي توقعها الاقتصاديون عند 8.8%.ومع الارتفاع المستمر في التضخم، من المتوقع أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح الأسعار المرتفعة.وتوقعت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن يلجأ المجلس، الذي رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية الشهر الماضي، إلى اتخاذ خطوة عملاقة مماثلة هذا الشهر أيضا.