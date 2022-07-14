وزير الخارجية الكوري يبحث مع نظيره الفيتنامي تعزيز العلاقات الثنائية

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بحث وزير الخارجية الكوري الجنوبي مع نظيره الفيتنامي تعزيز العلاقات الثنائية.وبحسب وزارة الخارجية في سيول، أجرى الوزير "بارك جين" مكالمة هاتفية مع نظيره الفيتنامي "بوي تان سون" أمس الأربعاء حيث تبادلا الآراء حول سبل تطوير وتعميق العلاقات الثنائية.وفي محادثاته الأولى مع وزير الخارجية الفيتنامي، قال "بارك" إنه سيعمل باستمرار على تعزيز التعاون مع فيتنام، واصفا إياها بأنها دولة تعاون أساسية في سياسات سيول فيما يتعلق برابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان".كما أعرب الوزير عن أمله في أن يواصل البلدان التعاون بنشاط في قطاعات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والمالية، وأن تؤدي فيتنام دورا بناءً في الجهود المبذولة لإعادة كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات.ومن جانبه قال الوزير الفيتنامي إنه يأمل أن يتم تعزيز المشاركة الاستراتيجية بين البلدين من خلال التعاون الدفاعي والأمني.