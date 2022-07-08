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الدولية

كوريا الشمالية تعترف باستقلال المناطق الانفصالية في أوكرانيا

Write: 2022-07-14 10:28:39Update: 2022-07-14 13:58:28

اعترفت كوريا الشمالية رسميا باستقلال الأقاليم المتنازع عليها في شرق أوكرانيا.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الخميس إن حكومة كوريا الشمالية قررت الاعتراف باستقلال كل من جمهورية "دونيتسك" الشعبية وجمهورية "لوهانسك" الشعبية في أوكرانيا.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن وزيرة خارجية كوريا الشمالية "تشيه سون هوي" بعثت برسائل إلى نظيريها في المنطقتين يوم الأربعاء، معربة عن عزم كوريا الشمالية على تطوير العلاقات معهما.

يُذكر أن هاتين المنطقتين هما كيانان انفصاليان تدعمهما روسيا في منطقة "دونباس" الأوكرانية.

وكانت كوريا الشمالية هي الدولة الثالثة بعد روسيا وسوريا التي تعترف بالمنطقتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا.

وقد قطعت أوكرانيا على الفور العلاقات مع بيونغ يانغ بسبب هذه الخطوة.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان صدر أمس الأربعاء إنها تعتبر قرار كوريا الشمالية محاولة لتقويض سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا.
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