بدء التسويق التجاري لأول لقاح كوري مضاد لفيروس كورونا

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من المتوقع أن يبدأ التسويق التجاري لأول لقاح كوري مضاد لفيروس كورونا في غضون النصف الثاني من العام الجاري.وقالت شركة الصناعات الدوائية الكورية "إس كيه" للعلوم الحيوية اليوم الخميس إنها ستبدأ إجراءات تسويق اللقاح "سكاي كوفي وان" وهو لقاح قائم على تقنية البروتين المؤتلف، وسوف يتم استخدامه في تطعيم الذين لم يتلقوا لقاحات كورونا من قبل.وقد حصل اللقاح على موافقة وزارة سلامة الغذاء والدواء لاستخدامه مع البالغين في أواخر يونيو، حيث وقعت سلطات الحجر الصحي الكورية عقدا مسبقا لشراء عشرة ملايين جرعة في مارس.وتم تطوير اللقاح بالاشتراك مع شركة "غلاكسو سميث كلاين" ومعهد تصميم البروتين في جامعة واشنطن.وتُجري الشركة الآن تجارب سريرية على اللقاح، بحيث يمكن استخدامه في الجرعات المعززة واستخدامه مع اللقاحات الأخرى بالخلط والمطابقة، كما تخطط لإجراء تجارب سريرية على المراهقين والأطفال.